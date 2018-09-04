На Соловках воссоздадут храм, в котором в годы ГУЛАГа молились заключенные

Храм в честь Онуфрия Великого, в котором в годы существования Соловецкого лагеря особого назначения (СЛОН) разрешали молиться заключенным, в том числе священникам, воссоздадут на Соловках.

Об этом сообщает российские информагенство.

Как рассказал внештатный советник губернатора Архангельской области Дмитрий Яскорский, до 2016 года главный архитектор региона, разработчик генерального плана поселка Соловецкий, церковь была разрушена в 1930-е годы.

"Церковь планируется воссоздать, такие планы есть у Соловецкого монастыря, которые мы поддерживаем. Только в этой маленькой скромной церкви в Соловецком лагере особого назначения было разрешено молиться верующим и священникам, сосланным на Соловки", - сказал Яскорский.

По его словам, церковь была построена в конце XIX - начале XX века.

«Она сочетала деревянные и каменные конструкции, это был типовой приходской храм, но ее ценность не сопоставима с ее архитектурными достоинствами. Воссоздание церкви Онуфрия Великого станет большим памятником священномученикам Русской православной церкви», - отметил он.