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В музее Покровского Хотькова монастыря представили страницы из жития преподобных Сергия, Кирилла и Марии Радонежских

19:17, 04 сентября 2018
Православие
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Музей истории Покровского Хотькова монастыря приглашает посетителей на экскурсии / monasterium.ru

В экспозиции музея представлены страницы из жития преподобного Сергия и преподобных Кирилла и Марии Радонежских, старинные книги и предметы, найденные на территории монастыря, иконы и священные предметы, принадлежавшие обители, образцы рукоделия и личные вещи сестер, а также фотографии и другие экспонаты, относящиеся к представленной исторической эпохе. Об этом сообщает "Монастырский вестник".

/ monasterium.ru

При посещении музея гости имеют возможность в восстановленной усыпальнице поклониться останкам игумении Магдалины (Шигаревой), возглавлявшей обитель в 1848–1855 годах, и схимонахини Марии (в миру Марфы), подвизавшейся в затворе с 1825 по 1854 годы.

/ monasterium.ru

Дизайн музея осуществлен при содействии члена Союза художников России Олега Данилова и коллектива творческой мастерской «Благое дело».

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