В Стефано-Махрищском монастыре отметили 665-летие основания и 25-летие возрождения обители

В день памяти святителя Варлаама, епископа Суздальского и Тарусского, Махрищского чудотворца, 3 сентября, Патриарх Кирилл посетил Свято-Троицкий Стефано-Махрищский ставропигиальный женский монастырь в селе Махре Александровского района Владимирской области.

В 2018 году исполнилось 25 лет со дня возобновления монашеской жизни в Махрищской обители, а также 665 лет со времени ее основания, сообщает "Монастырский вестник".

У святых врат обители Предстоятеля Русской Православной Церкви встречали настоятельница обители игумения Елисавета (Жегалова), насельницы и воспитанницы монастырского приюта для девочек.

В храме Живоначальной Троицы монастыря, где покоятся мощи святителя Варлаама, Патриарх совершил Божественную литургию. К 25-летию возобновления монашеской жизни в Троицком храме завершены ремонтно-реставрационные работы и роспись стен.

После сугубой ектении Патриарх Кирилл совершил молитву о мире в Украине.

По окончании Литургии Патриарх совершил славление у честных мощей святителя Варлаама, Махрищского чудотворца. В лике местночтимых святых Владимирской епархии епископ Суздальский и Тарусский Варлаам был прославлен в день памяти преподобного Стефана Махрищского 27 июля 2000 года.

В завершение Патриарх Кирилл посетил Стефановский храм, где поклонился честным мощам преподобного Стефана Махрищского.