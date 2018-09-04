В Киеве на международной конференции обсудят вопросы духовного и светского образования
В Киеве по благословению Блаженнейшего Онуфрия Митрополита 23 октября состоится Х Международная научно-практическая конференция
Организатором конференции выступает Киевская духовная академия и семинария Украинской Православной Церкви, сообщает пресс-служба КГА.
В этом году конференция посвящена 100-летию со дня смерти выдающегося патролога, выпускника и преподавателя Киевской духовной академии Сергея Епифановича (1886-1918).
В центре внимания конференции будут следующие вопросы:
Исторический путь Киевской духовной академии: проблемы и перспективы научного дискурса;
Научное наследие С. Епифановича в контексте современной науки;
Патрология как научная дисциплина: история и перспективы развития;
Судьба преподавателей и студентов Киевской духовной академии в советскую эпоху;
История и современность духовных и богословских учебных заведений;
Пути развития богословского образования в независимой Украине.
Заявки и тексты докладов принимаются Оргкомитетом до 1 октября.
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