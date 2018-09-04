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В Киеве на международной конференции обсудят вопросы духовного и светского образования

16:48, 04 сентября 2018
Православие
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КДАиС / news.church.ua

Организатором конференции выступает Киевская духовная академия и семинария Украинской Православной Церкви, сообщает пресс-служба КГА.

В этом году конференция посвящена 100-летию со дня смерти выдающегося патролога, выпускника и преподавателя Киевской духовной академии Сергея Епифановича (1886-1918).

В центре внимания конференции будут следующие вопросы:

Исторический путь Киевской духовной академии: проблемы и перспективы научного дискурса;

Научное наследие С. Епифановича в контексте современной науки;

Патрология как научная дисциплина: история и перспективы развития;

Судьба преподавателей и студентов Киевской духовной академии в советскую эпоху;

История и современность духовных и богословских учебных заведений;

Пути развития богословского образования в независимой Украине.

Заявки и тексты докладов принимаются Оргкомитетом до 1 октября.

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