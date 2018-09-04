В Киеве на международной конференции обсудят вопросы духовного и светского образования

В Киеве по благословению Блаженнейшего Онуфрия Митрополита 23 октября состоится Х Международная научно-практическая конференция Организатором конференции выступает Киевская духовная академия и семинария Украинской Православной Церкви, сообщает пресс-служба КГА. В этом году конференция посвящена 100-летию со дня смерти выдающегося патролога, выпускника и преподавателя Киевской духовной академии Сергея Епифановича (1886-1918). В центре внимания конференции будут следующие вопросы: Исторический путь Киевской духовной академии: проблемы и перспективы научного дискурса; Научное наследие С. Епифановича в контексте современной науки; Патрология как научная дисциплина: история и перспективы развития; Судьба преподавателей и студентов Киевской духовной академии в советскую эпоху; История и современность духовных и богословских учебных заведений; Пути развития богословского образования в независимой Украине. Заявки и тексты докладов принимаются Оргкомитетом до 1 октября. Подробнее читайте здесь.

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