В Киево-Печерской лавре опровергли информацию о проведении «молебна о росте курса криптовалют»

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре опровергли информацию о проведении «молебна о росте курса криптовалют».

Информация о так называемом «Молебне о росте курса криптовалют», который якобы должен служиться в лавре, 3 сентября, не соответствует действительности, сообщается на сайте обители.

"К сожалению, данная ложная информация распространяется в социальных сетях, ее цель - дискредитация как совершаемого в главной святыне нашего народа служения, так и всей Украинской Православной Церкви.

Призываем всех православных христиан и все украинское общество не поддаваться на подобного рода провокации", - говорится в сообщении.