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В Киево-Печерской лавре опровергли информацию о проведении «молебна о росте курса криптовалют»

15:06, 04 сентября 2018
Православие
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Киево-Печерская лавра / dsnews.ua

Информация о так называемом «Молебне о росте курса криптовалют», который якобы должен служиться в лавре, 3 сентября, не соответствует действительности, сообщается на сайте обители.

"К сожалению, данная ложная информация распространяется в социальных сетях, ее цель - дискредитация как совершаемого в главной святыне нашего народа служения, так и всей Украинской Православной Церкви.

Призываем всех православных христиан и все украинское общество не поддаваться на подобного рода провокации", - говорится в сообщении.

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