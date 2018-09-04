В Беларуси состоится международная православная конференция, посвященная роли женщин в истории края

Международная научно-практическая конференция «Женщины в истории родного края: жизнь и деятельность», посвященная 100-летию создания Союза православных женщин и Году малой родины в Беларуси, состоится 25 октября.

Об этом сообщается на официальном портале Беларусской Православной Церкви.

Проблемное поле конференции: историко-церковное краеведение и просвещение, роль женщин в изучении и сохранении истории родного края, женщины в региональной истории, служение женщины в православной церкви в 1918-2018 годах, подвиг новомучениц и исповедниц в истории малой родины, женщины-краеведы.

Конференция состоится на базе учреждения образования Федерации профсоюзов Беларуси «Международный университет «МИТСО», Витебский филиал.

Зарегистрироваться на участие можно до 28 сентября. Подробности о конференции и схема заявки на участие – в информационном письме.