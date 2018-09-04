В Одессе священник УПЦ навестил учеников школы-интерната для слабослышащих

По благословению митрополита Агафангела настоятель храма святой преподобномученицы Елисаветы (для людей с проблемами слуха) протоиерей Святослав Минаев 3 сентября посетил школу-интернат № 97 Одессы для слабослышащих детей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

На праздничной линейке священник поздравил всех учеников с праздником знаний и пожелал успехов в учёбе, а учителям терпения. Также протоиерей Святослав благословил всех на предстоящий учебный год.