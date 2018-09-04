В Киевских духовных школах для кандидатов в священный сан состоялся ставленический экзамен

В Киевских духовных школах 3 сентября состоялось заседание Cтавленической комиссии.

Кандидаты в священный сан должны сдать экзамены по литургике и показать знание Церковного устава и богослужения, сообщает пресс-служба КДА.

Ставленический экзамен сдавали воспитанники и студенты Киевских духовных школ: диакон Андрей Антоненко - студент II курса магистратуры КДА, Гайда Александр и Василий Шафар - студенты I курса магистратуры, а также воспитанник семинарии Геращенко Богдан.