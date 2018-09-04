В Киевских духовных школах для кандидатов в священный сан состоялся ставленический экзамен
11:48, 04 сентября 2018Православие
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В Киевских духовных школах состоялся ставленический экзамен / kdais.kiev.ua
В Киевских духовных школах 3 сентября состоялось заседание Cтавленической комиссии.
Кандидаты в священный сан должны сдать экзамены по литургике и показать знание Церковного устава и богослужения, сообщает пресс-служба КДА.
Ставленический экзамен сдавали воспитанники и студенты Киевских духовных школ: диакон Андрей Антоненко - студент II курса магистратуры КДА, Гайда Александр и Василий Шафар - студенты I курса магистратуры, а также воспитанник семинарии Геращенко Богдан.
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