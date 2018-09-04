Священник УПЦ духовно поддержал несовершеннолетних заключенных Запорожского следственного изолятора
11:15, 04 сентября 2018Православие
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Священник УПЦ посетил несовершеннолетних заключенных Запорожского следственного изолятора / hramzp.ua
Протоиерей Виктор Усатюк 3 сентября навестил персонал и несовершеннолетних заключенных Запорожского следственного изолятора, чтобы поздравить их с Днём знаний.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.
В храме, который действует на территории Запорожского СИЗО, отец Виктор совершил молебен перед началом учения, после чего батюшка вручил ученикам вкусные подарки, а также освященные ручки и тетради.
Каждый заключенный получил от священнослужителя свою долю внимания. Никто не остается без слов ободрения, утешения и поддержки.
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