Священник УПЦ духовно поддержал несовершеннолетних заключенных Запорожского следственного изолятора

Протоиерей Виктор Усатюк 3 сентября навестил персонал и несовершеннолетних заключенных Запорожского следственного изолятора, чтобы поздравить их с Днём знаний.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской епархии УПЦ.

В храме, который действует на территории Запорожского СИЗО, отец Виктор совершил молебен перед началом учения, после чего батюшка вручил ученикам вкусные подарки, а также освященные ручки и тетради.

Каждый заключенный получил от священнослужителя свою долю внимания. Никто не остается без слов ободрения, утешения и поддержки.