Запорожская епархия УПЦ проводит акцию в поддержку бездомных животных

Запорожская епархия УПЦ объявляет о проведении в сентябре-октябре акции «Дай лапу, друг!».

Акция приурочена ко Всемирному дню животных, который отмечается 4 октября, сообщает пресс-служба епархии.

Суть проекта состоит в сборе необходимых средств для бездомных животных и посещении воспитанниками воскресных школ и всех неравнодушных людей приюта для животных с передачей собранных вещей.

Организаторы акции предлагают оказать помощь приюту для животных «Дай лапу, друг!». Приют нуждается в кормах для собак и кошек, крупах (кроме перловки), подстилках для животных, резиновых игрушках, поводках, ошейниках.

"В наше время всяческих нестроений и проблем братья наши меньшие, особенно нуждающиеся в нашей заботе, практически выживают благодаря немногим людям, не забывающим о высоком предназначении человека помогать слабым и беззащитным. Давайте вместе с нашими детьми присоединимся к ним", - призывают в Запорожской епархии.

Контакты приюта можно найти здесь.