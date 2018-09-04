На Закарпатье освятили новый Свято-Покровский храм УПЦ
02:09, 04 сентября 2018Православие
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На Закарпатье освятили новый Свято-Покровский храм УПЦ / m-church.org.ua
В воскресенье, 2 сентября, управляющий Мукачевской епархией УПЦ, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил архиерейское богослужение в Свято-Покровском храме села Гукливый (приселок Таламаш), что на Воловеччине Закарпатской области.
Перед началом литургии владыка совершил чин освящения нового престола и храма, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.
За богослужением возносилась сугубая молитва о мире на украинской земле.
После крестного хода в своем слове архипастырь выразил благодарность настоятелю протоиерею Михаилу Цюркало, священнослужителю храма протоиерею Георгию Конепуд и всем благотворителям за приложенные ими труды.
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