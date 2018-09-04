На Закарпатье освятили новый Свято-Покровский храм УПЦ

В воскресенье, 2 сентября, управляющий Мукачевской епархией УПЦ, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил архиерейское богослужение в Свято-Покровском храме села Гукливый (приселок Таламаш), что на Воловеччине Закарпатской области.

Перед началом литургии владыка совершил чин освящения нового престола и храма, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.

За богослужением возносилась сугубая молитва о мире на украинской земле.

После крестного хода в своем слове архипастырь выразил благодарность настоятелю протоиерею Михаилу Цюркало, священнослужителю храма протоиерею Георгию Конепуд и всем благотворителям за приложенные ими труды.