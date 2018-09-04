Епископ Барышевский провел литургию в честь иконы Божией Матери «Светлописанная»
00:34, 04 сентября 2018Православие
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Богослужение состоялось по случаю престольного праздника / mitropolia.kiev.ua
В понедельник, 3 сентября, викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор, управляющий Восточным киевским викариатством, совершил праздничное богослужение в храме в честь иконы Божией Матери «Светлописанной» по случаю престольного праздника.
Литургия состоялась по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщает Официальный сайт Киевской Митрополии УПЦ.
После чтения Святого Евангелия владыка обратился к верующим со словом проповеди. На сугубой ектении архиерей вознес молитву за мир в Украине.
В конце богослужения был совершен крестный ход. После отпуста архиерей передал настоятелю и прихожанам благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви.
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