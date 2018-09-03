Спикер УПЦ рассказал, кто решит украинский «церковный вопрос»

Ключ к решению украинской церковной проблемы — не в Константинополе и не в Москве, а в Украине.

Об этом сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в комментарии для Информационно-просветительского отдела УПЦ.

«Автокефалия предоставляется с согласия всех Поместных Православных Церквей. И это логично. Если Константинополь примет определенное решение, то его должны признать все Поместные Православные Церкви. Нужна, скажем так, ратификации всеми Поместными Православными Церквями. Поэтому нет смысла одной Церкви принимать определенное решение, зная заранее, что другие Церкви его могут не признать. Это глупо.

На самом деле есть нерешенные вопросы первенства в мировом Православии.

Константинопольский Патриарх является первым по диптиху, но не является Папой Римским для нас. В Католической Церкви Папа Римский решает один и с его решениями все соглашаются. У нас, в Православной Церкви, не вертикальная система принятия решений, а горизонтальная. Поэтому любые из них должны быть согласованы со всеми Поместными Церквами, иначе это может повлечь определенные разделения вплоть до прекращения Евхаристического общения.

Насколько мне известно, никто не хочет создать проблем, а хотят помочь решить проблемы. Об этом говорил в частности митрополит Галльский Эммануил, который примерно так сказал: «мы не хотим создать еще один раскол, а хотим помочь преодолеть тот раскол и присоединить всех, объединить всех».

Поэтому вопрос Томоса сам по себе не решает всех вопросов.

Вопрос Томоса как печать в паспорте в графе «Семейный статус». Мы все прекрасно знаем, что печать в паспорте не держит людей. Люди сначала любят друг друга, встречаются, решают жить вместе и потом уже ставят печать, как конец этого пути. А нам предлагают наоборот: “Мы дадим вам Томос, поставим вам печать, а вы дальше постарайтесь мириться между собой, постарайтесь любить друг друга”.

Из-за этого позиция нашей Церкви заключается в том, что нужно найти внутреннее единство, а для этого нужно говорить, конечно, учитывая церковные каноны.

Ключ к решению украинской церковной проблемы — находится не в Константинополе и не в Москве, он находится в Украине и частности в Киеве.

Почему? Потому, что сама проблема возникла не в Константинополе и не в Москве, проблема возникла здесь. Например, мы хотим, чтобы Украина в политических процессах была субъектом. Однако в церковном отношении она становится объектом, а не субъектом этих процессов. Решение должно быть принято здесь, примирение должно быть здесь. Мы видим, с какой агрессией захватывались наши храмы на Западе Украины. Примерно 40 храмов было захвачено. Мы знаем, как люди относятся друг к другу, и это является проблемой, из-за этого мы сейчас не делаем каких-то шагов, которые бы привели к разделениям внутри самой Церкви", - отметил Николай Данилевич.