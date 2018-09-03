Напряжение между Патриархом Кириллом и Патриархом Варфоломеем спадает - в УПЦ прокомментировали встречу на Фанаре

В течение нескольких последних дней к событиям, которые происходили в Стамбуле, было приковано внимание не только представителей Православных Церквей мира, но и многих украинских СМИ.

О том, что на самом деле происходило на Фанаре с 31 августа по 3 сентября, в комментарии для Информационно-просветительского отдела — заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

"31 августа 2018 года в Стамбуле состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла со Всесвятейшим Патриархом Варфоломеем. Много говорилось об этой встрече. Хотелось бы кое-что прояснить.

Первый результат встречи: важно, что она состоялась. Потому что были определенные силы, которые хотели, чтобы этой встречи не было. Патриарх Кирилл после завершения встречи сказал: «Хорошо». Патриарх Варфоломей сказал: «Хорошо, хорошо». «Кαλά, καλά» — по-гречески.

О содержании встречи знают только два Патриарха, два митрополита и переводчик. Но, судя по тем комментариям, которые давали представители этих Церквей, в частности, Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион и представитель Константинопольского Патриархата митрополит Галльский Эммануил: встреча была конструктивной, возможно, не простой, но позитивной. Положительной в том смысле, что были намечены пути решения тех или иных вопросов.

Во-вторых: психологическая атмосфера между Святейшими Патриархами улучшается, напряжение между Патриархом Кириллом и Патриархом Варфоломеем спадает. Это дает основания думать, что и напряжение между Московским и Константинопольским Патриархатами также будет спадать.

Вакуум информации про саму встречу порождает различные домыслы, поэтому я бы хотел призвать всех верить только официальной информации и не верить слухам.

Стоит отметить, что с 1-го по 3-е сентября в Константинополе проходит Синаксис, то есть Архиерейский Собор, собрание епископата Константинопольской Православной Церкви со всего мира. Синаксис не призван принимать решения, а имеет лишь консультативный характер. То есть в течение этих трех дней во время собрания иерархию доводят до сведения относительно тех или иных вопросов. Когда мы слышим о том, что Синаксис что-то решил, — ничего подобного, решать епископы Константинопольской Православной Церкви сейчас ничего не будут.

Согласно Уставу Константинопольского Патриархата, решение иерархи принимают только на Синодах.

Ближайший Синод Константинопольской Церкви должен состояться 19-21 октября, а следующее заседание Синода — в ноябре. Сразу отмечу, что порядок заседаний Синода определялся почти в начале года", - прокомментировал Николай Данилевич.