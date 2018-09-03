В Минске отметят 120-летие храма Александра Невского на военном некрополе

В 2018 году исполняется 120 лет со дня освящения храма святого благоверного великого князя Александра Невского на Военном кладбище города Минска.

Центральным событием торжеств, посвященных знаменательной годовщине, станет престольный праздник храма — среда 12 сентября, день памяти благоверного князя Александра Невского, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

В рамках торжеств в храм будет принесена икона святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, с частицей его честных мощей. Праздничную Божественную литургию возглавит митрополит Минский и Заславский Павел.

Кроме того, в большом зале Белорусской государственной филармонии состоится концерт в честь юбилея Александро-Невского храма. В программе — кантата С. Прокофьева «Александр Невский» и увертюра П. Чайковского «1812 год».

Александро-Невский храм был возведен в память о подвиге воинов, сражавшихся за освобождение Болгарии от османского ига во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Это единственный храм Минска, практически полностью сохранивший свой первоначальный облик. Военное кладбище, на котором расположена Александро-Невская церковь, в первой половине ХХ века стало национальным некрополем. Здесь погребены народные поэты Янка Купала и Якуб Колас, многие деятели белорусской науки и культуры, а также свыше 500 солдат и офицеров, партизан и подпольщиков, погибших при освобождении Минска от нацистских оккупантов 3 июля 1944 года.