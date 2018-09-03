В Беслане прошла трехдневная вахта памяти по жертвам школьной трагедии 2004 года

В Беслане (Северная Осетия) в субботу 1 сентября помолились о детях и взрослых — жертвах атаки террористов на городскую школу №1 в 2004 году.

По традиции вахта памяти в городе по жертвам трагедии проходит три дня – с 1 по 3 сентября, сообщает сайт журнала "Фома".

С самого утра 1 сентября люди стали приходить в сгоревший школьный спортзал, ставший мемориальным комплексом, а ровно в 09:15 прозвенел памятный школьный звонок..

Заупокойную литию у поклонного креста, установленного в спортзале, возглавил архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид в сослужении духовенства епархии.

Также в этот день владыка Леонид совершил литию с возложением цветов у памятника, установленного на месте гибели сотрудника ЦСН ФСБ России, Героя России Дмитрия Разумовского, спасавшего заложников в 2004 году.

Напомним, что в результате захвата террористами школы №1 в Беслане 1 сентября 2004 года погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 — дети.