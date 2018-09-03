Во Львове бывшего архимандрита УПЦ хиротонизировали в епископа Ровенского и Волынского УАПЦ

Во львовском кафедральном храме Успения Пресвятой Богородицы УАПЦ 2 сентября состоялась архиерейская хиротония архимандрита Гавриила (Кризины) в епископа Ровенского и Волынского, управляющего Ровенско-Волынской епархией.

Накануне в кафедральном соборе во время всенощного бдения состоялось наречение архимандрита Гавриила (Кризины). Об этом сообщает сайт Львовской епархии УАПЦ.

На следующий день, в воскресенье архимандрит Гавриил составил исповедание православной веры, а во время Литургии состоялась его хиротония.

Предстоятель УАПЦ Макарий обратился к рукоположенному епископу с назидательным словом и вручил ему символ архипастырского служения - епископский жезл.

В прошлом архимандрит Гавриил – преподаватель КДАиС Украинской Православной Церкви.