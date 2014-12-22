В УНИАН 24 декабря состоится круглый стол "Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в души?"

24 декабря в 13.30 в информационном агентстве УНИАН (Крещатик, 4) состоится круглый стол на тему "Психологические и духовные проблемы военных и их семей: как вернуть мир в души?".

Участники круглого стола:

председатель Государственной службы Украины по делам ветеранов войны и участников АТО Артур Деревянко;

психолог, руководитель Киевской площадки и Международного института экзестенциального консультирования (МИЭКО) Анна Лелик (постравматический синдром);

заместитель председателя ОС "Крылья восьмой сотни" (работа с семьями погибших и с участниками АТО) Елена Варишко;

настоятель Свято-Воскресенского храма погибших и ветеранов Афганистана протоиерей Сергий Ющик;

председатель Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам УПЦ протоиерей Владислав Диханов;

настоятель храма Всех Святых воинов протоиерей Вячеслав Яковенко;

председатель Волынского православного братства трезвости им. Иоанна Кронштадского протоиерей Стефан Ярема (Волынская епархия УПЦ);

координатор по работе с военными медицинскими учреждениями протоиерей Олег Кучер (Харьковская епархия УПЦ);

сотрудник отдела по взаимодействию с вооруженными силами и другими военными формированиями протоиерей Алексей Волков (Винницкая епархия УПЦ).

Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.