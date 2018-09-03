Вселенский Патриархат разрешил священникам вступать во второй брак
Священный Синод Константинопольского Патриархата разрешил второй брак для священников.
Об этом сообщает греческое информагенство "Ромфея".
Указывается, что разрешение не распространяется на тех, кто покидает своих жен и желает жениться на другой женщине.
Подчеркивается, что каждый случай будет рассматриваться отдельно Священным Синодом Вселенского Патриархата.
В течение следующих нескольких дней официальное письмо будет отправлено Вселенским Патриархом Варфоломеем с подробностями и указаниями.
Заместитель главы Отдела Внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук прокомментировал это разрешение.
"Как по мне, то это странное решение, которое противоречит церковным канонам или, по крайней мере, достаточно спорное.
Конечно, всякое в жизни бывает и бывают исключения из правил, и иногда архиереи разрешают ради пользы для Церкви (если священник хороший и деятельный) или по снисхождению отдельным священникам вступать во второй брак, но возводить исключения в ранг правила, наверное, это слишком. По церковным правилам, священник может жениться только один раз. Если что-то не складывается с супругой, то священник либо остаётся целибатом, и продолжает служить, либо идёт в монастырь, либо оставляет священство и женится второй раз. Исключения бывают, как я уже писал выше.
Интересно, что это решение Константинопольский Патриархат хотел провести на Всеправославном соборе на Крите ещё в 2016 году. Но все Поместные Церкви выступили тогда против. Особенно резко выступил тогда по этому вопросу, как рассказывают, Митрополит Варшавский Савва.
Теперь Константинополь всё-таки принял это решение, но в рамках своего Патриархата, если уж не получилось это сделать на Всеправославном уровне", - написал отец Николай.