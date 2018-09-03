Открыт сбор средств для продолжения лечения 5-летней Кати Березовской – «Надеюсь и верю»

С марта 5-летняя Катя Березовская борется с болезнью.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», Катя перенесла две операции: во время первой удалили увеличенный лимфоузел, а во время второй (в июле) - врачи удалили саму опухоль.

«Вторая операция была очень сложной и трудной. Подтвердился диагноз: эмбриональная рабдомиосаркома, очень высокий риск», - рассказала мама Кати.

После операции девочке назначили блок химии и лучевую терапию, которые она уже прошла. Организм ребенка отреагировал на лечение низкими лейкоцитами. Мама старается накормить дочь, чтобы ее организм набирался сил и восстанавливался быстрее, но аппетит у Катюши плохой, она слабая. У девочки поднималась температура - сняли послеоперационные швы, но последний шов разошелся. Мама с Катей обращались к хирургу - но врач заверил, что все хорошо.

У Кати по плану продолжения лечения: очередной блок химиотерапии - седьмой по счету. Для прохождения «химии» ребенок нуждается в препаратах «Холоксан» 5 флаконов по 1 г и «Уромитексан» 40 мг - 15 ампул на общую сумму 7 342, 20 грн. Медлить и оттягивать с лечением нельзя, ребенок должен своевременно заступить на «химию».

Мама вынуждена обратиться с просьбой о помощи ко всем неравнодушным людям: помогите, пожалуйста, в лечении дочери! Поддержите, пожалуйста, Катю!

О том, как и чем помочь Екатерине Березовской – читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».