В Донском монастыре прошли торжества в честь Донской иконы Божией Матери

В праздник Донской иконы Божией Матери, 1 сентября, в Донском ставропигиальном мужском монастыре состоялись престольные торжества.

Донскому образу Богородицы, к которому не раз прибегали москвичи в пору вражеских нашествий, посвящены Большой и Малый соборы обители. Именно к этому дню, по уже сложившейся традиции, из Третьяковской галереи в монастырь была принесена чудотворная икона Царицы Небесной, сообщает "Монастырский вестник".

Праздничную Божественную литургию совершили архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан и наместник Донского монастыря епископ Бронницкий Парамон.

Особыми песнопениями богослужение украсил хор монастыря. По окончании Литургии было совершено славление перед Донской иконой Божией Матери.

Во время ежегодного пребывания иконы в обители монастырь посещают множество богомольцев, стремящихся стать соучастниками престольного торжества и соборной молитвы. После Литургии люди стараются подольше задержаться в храме перед чудотворной святыней. Уже 3 сентября Донская икона вновь будет перенесена в Третьяковскую галерею.