Ковчег с десницей святого Спиридона прибыл в Покровский собор Красноярска

Сегодня, 2 сентября 2018 в Красноярск из Екатеринбурга был принесен ковчег с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца.

По прибытии в Красноярск ковчега с десницей святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца и молебна на набережной Енисея в районе Стрелки, святыня была доставлена в кафедральный собор Покрова Божией Матери, сообщает сайт spiridon.patriarchia.ru.

По прибытии святыни в Покровский кафедральный собор Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон, Епископ Канский и Богучанский Филарет и Епископ Енисейский и Лесосибирский Никанор возглавили молебное пение.

— Спиридон Тримифунтский — один из величайших христианских святых, по молитвам которому Господь оказывает многие милости верующим. Веками не иссякает поток паломников на греческий остров Керкира, где хранятся его честные останки. <…> Прибытие ковчега в Сибирь — величайшее благословение, призванное служить укреплению Православия на нашей земле, — сказал в архипастырском слове Глава митрополии.

После этого многочисленные верующие смогли приложиться к святыне. По благословению Патриарха Кирилла, святыня будет пребывать там до 4 сентября. Собор в эти дни будет работать до последнего верующего, желающего помолиться перед святыней.

Красноярский край стал самым восточным из двенадцати российских регионов, где у верующих есть возможность помолиться перед честными останками одного из наиболее почитаемых во всем христианском мире святых.