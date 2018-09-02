В духовных школах УПЦ начался новый учебный год

В духовных семинариях и академии Украинской Православной Церкви 2018-2019 учебный год начался 1 сентября, в День знаний, с молитвы и благословения архипастырей.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службы учебных заведений.

2 сентября Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в Успенском соборе Киево-Печерской лавры и молебен перед началом учебного года в Киевских духовных школах.

31 августа и 1 сентября студенты Киевской духовной академии и семинарии молились вместе со своим ректором епископом Белогородским Сильвестром в Академическом храме в честь Рождества Богородицы и в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Накануне Дня знаний в КДАиС, под председательством владыки-ректора, состоялось заседание Ученого совета Киевской духовной академии и семинарии, на котором были представлены новые сотрудники, утвержден календарный план 2018-2019 учебного года и рассмотрен ряд текущих вопросов.

Также во время заседания было объявлено о том, что студент академии и воспитанник семинарии удостоены стипендии Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и один студент академии и один семнарист — стипендии имени Блаженнейшего Митрополита Владимира.

Далее, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, за заслуги перед УПЦ и по случаю юбилеев, владыка ректор вручил ордена преподавателям и сотрудникам Киевских духовных школ. Секретарь Ученого совета доцент КДА протоиерей Василий Яковчук удостоен ордена святителя Петра Могилы, доцент протоиерей Ярослав Шовкеник — ордена святителя Петра Могилы, доцент Дунина Людмила Павловна — ордена святой великомученицы Варвары II степени, протоиерей Владислав Софийчук — ордена святителя Димитрия Ростовского, протоиерей Владимир Долгих — ордена святителя Петра Могилы, сотрудник КДАиС Федоренко Татьяна Михайловна — ордена святой великомученицы Варвары II степени.

Епископ Сильвестр пожелал всем помощи Божией в новом учебном году.

1 сентября в Сумской духовной семинарии состоялись торжества, посвященные началу нового 2018-2019 учебного года.

31 сентября состоялся Педагогический совет, после в домовом храме семинарии в честь преподобного Симеона Нового Богослова и праведного Иоанна Кронштадтского преподаватели и студенты молились за богослужением. 1 сентября в семинарском храме была совершена Божественная литургия, за которой воспитанники причастились Святых Христовых Таин.

Ректор митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий возглавил молебено на начало учебы и окропил святой водой семинаристов, учебные аудитории и жилые комнаты воспитанников. После молебна состоялся торжественный акт, посвященный началу нового 2018-2019 учебного года.

Также Сумской митрополит благословил преподавателей, сотрудников семинарии на преданную работу, а студентов – на ревносне изучения богословских наук. Воспитанникам первого курса были вручены памятные подарки – книги.

1 сентября также состоялись торжества в Полтавской миссионерской духовной семинарии. Традиционно День знаний начался с общей молитвы в Трехсвятительском храме. Молебен перед началом учебного года возглавил вице-ректор семинарии епископ Новосанжарский Вениамин в сослужении преподавателей в священном сане.

После молебна владыка со словом обратился к семинаристов и благословил каждого.

В Актовом зале состоялось совместное заседание преподавателей и студентов, на котором обсуждались текущие вопросы учебно-воспитательного процесса. Епископ Новосанжарский Вениамин поздравил всех с началом учебного года, указал на особенности обучения в миссионерской Духовной школе, представил новых сотрудников и поздравил стипендиата имени святителя Димитрия Ростовского — Закладную Дарью, студентку 3-го курса иконописной школы.

2 сентября во всех храмах г. Горишни Плавни отслужен традиционный молебен для школьников, студентов, учителей и преподавателей перед началом нового учебного года.

31 августа митрополит Одесский и Измаильский Агафангел в сослужении ректора Одесской духовной семінарии архімандрита Серафима и преподавателей и студентов в священном сане совершил акафист и молебен перед началом учебного года в соборе в честь иконы Богородицы «Живоносный источник».

После прошло педагогическое совещание под председательством ректора, а также торжественный Акт, посвященный началу нового 2018-2019 учебного года.

Божественной литургией в семинарском храме святых Кирилла и Мефодия и торжественным молебном перед началом обучения начался 1 сентября 2018-2019 учебный год для студентов Волынской духовной семинарии.

Богослужение возглавил ректор Волынской духовной семинарии архимандрит Евмений (Михалевский). Ректор подчеркнул студентам о важности искренней молитвы перед любым делом и добавил, что «будущим пастырям Христовой Церкви очень важно постоянно себя духовно совершенствовать».

Преподавателям ВДС архимандрит Евмений пожелал терпения и мудрости, чтобы добросовестно учить воспитанников и вкладывать в их сердца зерна Христова учения.

С молитвы 1 сентября начался новый учебный год в Почаевской духовной семинарии. Ректор семинарии епископ Шуйский Серафим возглавил Божественную литургию и молебен перед началом учебного года. Во время литургии владыка рукоположил в сан диакона воспитанника 4-го класса Бочака Василия.

После состоялся торжественный акт и встреча епископа Серафима, ректора семинарии с преподавателями и воспитанниками духовной школы. Владыка напомнил воспитанникам об идеале пастырского служения. По традиции, воспитанникам 1-го класса вручили Молитвослов и Псалтырь.