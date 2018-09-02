В день своего 80-летнего юбилея митрополит Одесский Агафангел возглавил богослужение в монастыре на Святой Горе

Сегодня, 2 сентября, в день своего 80-летнего юбилея, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновом мужском монастыре на Святой горе Афон.

За богослужением собор архипастырей совершил усердную молитву о вожделенном мире на украинской земле, сообщает "Православная Одесса".

В завершение богослужения Высокопреосвященнейший Агафангел обратился со словом поучения к братии Свято-Пантелеимоновского монастыря и к паломникам, затем передал в дар обители ковчег с частицей мощей преподобного Кукши Одесского, отметив при этом, что в прошлом преподобный состоял в числе афонской братии, проживая в скиту Новая Фиваида, а ныне у Престола Божия усердно молится за тех, кто проходит монашеский подвиг в местах его земного служения.

Владыка пожелал игумену Свято-Пантелеимоновского монастыря архимандриту Евлогию и братии крепости духовных и телесных сил и спасения. После участия в братской трапезе высокий гость ознакомился с обширной экспозицией монастырского музея и поклонился многочисленным святыням, хранящимся в монастырской ризнице.