цей матеріал доступний українською

В день своего 80-летнего юбилея митрополит Одесский Агафангел возглавил богослужение в монастыре на Святой Горе

19:39, 02 сентября 2018
Православие
1512 0
В день своего 80-летнего юбилея митрополит Одесский Агафангел возглавил богослужение в монастыре на Святой Горе / eparhiya.od.ua

Сегодня, 2 сентября, в день своего 80-летнего юбилея, митрополит Одесский и Измаильский Агафангел совершил Божественную литургию в Свято-Пантелеимоновом мужском монастыре на Святой горе Афон. 

За богослужением собор архипастырей совершил усердную молитву о вожделенном мире на украинской земле, сообщает "Православная Одесса".

В завершение богослужения Высокопреосвященнейший Агафангел обратился со словом поучения к братии Свято-Пантелеимоновского монастыря и к паломникам, затем передал в дар обители ковчег с частицей мощей преподобного Кукши Одесского, отметив при этом, что в прошлом преподобный состоял в числе афонской братии, проживая в скиту Новая Фиваида, а ныне у Престола Божия усердно молится за тех, кто проходит монашеский подвиг в местах его земного служения. 

Владыка пожелал игумену Свято-Пантелеимоновского монастыря архимандриту Евлогию и братии крепости духовных и телесных сил и спасения. После участия в братской трапезе высокий гость ознакомился с обширной  экспозицией монастырского музея и поклонился многочисленным святыням, хранящимся в монастырской ризнице.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter