Запорожская епархия УПЦ оплатила доставку и переработку 287 кг батареек, собранных в храмах

По благословению митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки, Запорожская епархия Украинской Православной Церкви 31 августа оплатила доставку и переработку 287 кг отработанных элементов питания (пальчиковых батареек), собранных в храмах епархии в рамках цикла экологических мероприятий, посвященных приближающемуся Дню особой молитвы о творении Божием. Утилизация батареек производится специализированным предприятием «Конвеер.Biz», находящимся в городе Белая Церковь Киевской области, сообщает пресс-служба епархии.

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