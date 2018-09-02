Запорожская епархии УПЦ проводит конкурс эссе для педагогов воскресных школ

Методический центр Запорожской епархии УПЦ совместно с кафедрой богословия и гуманитарных дисциплин Классического приватного университета проводит конкурс эссе «Что необходимо изменить в современной воскресной школе?» для педагогов воскресных школ.

Работы принимаются до 21 сентября, сообщается на сайте епархии.

"Воскресная школа в постсоветском пространстве – явление, которое имеет не очень большой опыт существования. Она только формируется, ищет эффективные формы существования. Какие можно предложить критерии продуктивности ее деятельности? Какие пути ведут к утешительным показателям? Что она может предложить современным детям? Как заставить их прийти и остаться в церковном пространстве, начать свою собственную духовную жизнь? – интересные вопросы для педагогов воскресных школ", - отмечают организаторы конкурса.

С положением о конкурсе можно ознакомиться здесь.