Митрополит Онуфрий рассказал будущим священникам о духовной мудрости Соломона

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 2 сентября благословил студентов и преподавателей Киевских духовных школ на начало нового учебного года.

Как сообщает Центр информации УПЦ, в этот день в Успенском соборе Киево-Печерской лавры Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию. Затем воспитанники Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС) совершили крестный ход в Крестовоздвиженский храм, где Предстоятель совершил молебен перед началом нового учебного года перед мощами преподобного Нестора Летописца.

Митрополит Онуфрий, обращаясь к студентам, напомнил историю о царе Соломоне.

«Когда-то царь Соломон, вступивши на царство, будучи молодым юношей, принес обильные жертвы Богу, жертвы благодарения и после этого ему явился Господь и сказал: «Что хочешь – проси у меня». Соломон сказал: «Господи, дай мне разумное сердце, чтобы я мог различать добро и зло». И Господь послушал эту просьбу Соломона и сказал: «За то, что ты не просил у меня ни богатства, ни долгих лет жизни, ни душ своих врагов, я дам тебе такой разум и такую премудрость, какой не было ни до тебя, ни после тебя не будет, а если будешь исполнять мои законы, то приложу тебе еще много лет жизни твоей». Этот урок известный для почти всех нас, но он всегда ценный и назидательный и он напоминает нам о том, что является в жизни первостепенным», - сказал Предстоятель.

Он напомнил, какой является первостепенная задача каждого христианина, которой учатся студенты в духовных школах.

«Естественно, мы нуждаемся в пищи, питии, в одежде и в крове над головой, но Господь сказал, что Он знает обо всем этом, а мы должны искать, прежде всего, Царства Божьего и правды Его. Премудрость дает человеку возможность найти этот путь правды Божьей и Царства Божьего. В духовных школах научаемся мы этой премудрости – духовной премудрости, а не века сего. Научаемся с помощью различных предметов: догматическое богословие, нравственное богословие, катехизис, литургика, Новый Завет, Старый Завет, история и так далее. Это все фрагменты, которые, если их сложить, они составляют красивый сосуд, который изображает нам премудрость Божью», - рассказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ пожелал, чтобы Господь помогал «всем учащимся быть усердными во взыскании премудрости Божией, а преподавателям, воспитателям – пусть помогает правильно, доступно, ясно преподносить истины Божественные, которые называются божественной премудростью».

Митрополит Онуфрий подчеркнул значение духовной практики с обучением.

«Христианское обучение, духовное обучение, оно состоит не только из обогащения ума, оно состоит из практики духовной, из жизни по заповедям Божьим. Ум обогащается, жизнь настраивается на законы Божии. Это есть разумное гармоничное сочетание богословия и личной жизни, когда человек быстро преуспевает в познании тайн божественной премудрости. Пусть Господь всем помогает!», - подытожил он.

В этом году на дневную форму обучения поступили в семинарию 67 человек, в академию - 32. На заочную - 105 и 77, соответственно. Среди студентов есть представители всех регионов Украины, кроме АР Крым. Многие из них уже имеют светское образование.