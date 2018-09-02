Вышел фильм к 80-летнему юбилею митрополита Одесского и Измаильского Агафангела

Трудами творческого коллектива информационного отдела Одесской епархии совместно с ТРК «Глас» подготовлен фильм к 80-летнему юбилею митрополита Одесского и Измаильского Агафангела.

Сегодня, 2 августа, в день юбилея митрополита об этом сообщила "Православная Одесса".

"«Цель моей жизни - созидание!» - мы вынесли в название фильма, так как эти слова идеально передают главную жизненную позицию всей 80-летней жизни митрополита Агафангела. Более 5 месяцев съёмок, тысячи километров в пути, более 20 интервью с людьми, которые встречались с одесским святителем на Его жизненном пути", - сообщили создатели фильма.

В фильме представлены детские воспоминания, юность, судьбоносный выбор монашеского пути, воспоминания людей, шедших по одной жизненной дороге со святителем в разные моменты Его жизни, фрагменты исторических событий Украинской Православной Церкви, определивших ход ее истории.

"Вся жизнь Митрополита Агафангела в 1,5 часовом фильме. Мы готовили этот фильм со скрупулезностью и детальностью, чтоб Вы могли узнать своего архипастыря во всей полноте жизни Человека", - говорят создатели фильма.