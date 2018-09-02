Тысячу верующих УПЦ посетят Святую Землю в рамках паломничества УПЦ

В период с 5 по 12 сентября состоится поездка в Израиль, организованная Паломническим Центром Украинской Православной Церкви.

В мероприятии примут участие около тысячи верующих, сообщается на сайте Паломнического центра УПЦ.

В субботу, 1 сентября, в Андрее-Владимирском приделе Кафедрального собора Украинской Православной Церкви состоялся молебен «О путешествующих», который возглавил архиепископ Бородянский Варсонофий.

В напутственном слове к паломникам владыка сказал: «Владимир Даль когда-то в своем словаре написал, что паломничество – это хождение по святым местам Иерусалима. Лишь позже паломничеством стали называть поклонение святыням, независимо от их географии. Видимо поэтому, именно с путешествием в Иерусалим верующие связывают столько надежд. Я желаю, чтобы ваше поклонение было преисполнено молитвы и послужило делу вашего спасения».

«Как те, кто отправляются в паломничество, так и те, кто нас провожают, должны осознавать, что мы едем не на курорт и не на отдых, – прокомментировал архимандрит Поликарп (Линенко), который также отправится в поездку в качестве духовника одной из групп. - Паломничество по святым местам – это титанический труд. Придется очень рано вставать, много ходить пешком, у нас будут ночные богослужения, нас ждут неудобства перелета и жаркое южное солнце. Все эти испытания могут показать нам наши немощи и несовершенства. Именно так действует благодать Святой Земли и Святого Евангелия – открывая их, мы познаем собственное несовершенство. Мы едем молиться за ближних и за дальних, будем просить «о мире всего мира», и обязательно – о благосостояние нашего государства».

«Многие из наших паломников едут в Израиль не впервые – я лично знаю тех, кто отправляется в паломничество уже в пятый раз. Это означает, что Святая Земля каждый раз оставляет в человеческой душе вопрос и каждый раз дает новые ответы. Уже знакомые святыни каждый раз открываются по-другому – именно так действует на людей Священное Писание. Недаром саму Святую Землю часто называют «Пятым Евангелием», - отметил Владимир Телиженко, директор Паломнического Центра Украинской Православной Церкви: