Международный фестиваль христианских песнопений объявил конкурс Рождественских песен народов мира
Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира» объявляет тематический конкурс «Рождественские песни народов мира».
Заявки на участие в конкурсе принимаются C 1 сентября по 30 ноября, сообщает сайт patriarchia.ru.
Цель фестиваля — объединение усилий общества, государства и церкви в деле сохранения и развития национальных традиций духовного пения, приобщение широкой общественности, прежде всего молодежи, к церковной, народной, классической и современной академической музыкальной культуре, а также расширение международного культурного сотрудничества и создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе.
Мероприятия фестиваля включают тематические конкурсы «Рождественские песни народов мира», «Пасхальные песни народов мира». Тематические конкурсы проводятся в очно-заочной форме.
Заявку на конкурс можно отправить здесь.