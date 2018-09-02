Международный фестиваль христианских песнопений объявил конкурс Рождественских песен народов мира

Патриарший международный фестиваль «Песнопения христианского мира» объявляет тематический конкурс «Рождественские песни народов мира».

Заявки на участие в конкурсе принимаются C 1 сентября по 30 ноября, сообщает сайт patriarchia.ru.

Цель фестиваля — объединение усилий общества, государства и церкви в деле сохранения и развития национальных традиций духовного пения, приобщение широкой общественности, прежде всего молодежи, к церковной, народной, классической и современной академической музыкальной культуре, а также расширение международного культурного сотрудничества и создание позитивного культурного образа России в мировом сообществе.

Мероприятия фестиваля включают тематические конкурсы «Рождественские песни народов мира», «Пасхальные песни народов мира». Тематические конкурсы проводятся в очно-заочной форме.

Заявку на конкурс можно отправить здесь.