Православные Житомира отметят праздник Подольской иконы Божией Матери масштабным крестным ходом

В среду, 5 сентября, Украинская Православная Церковь молитвенно чтит чудотворный образ Божией Матери, который находится в Житомирском Свято-Успенском архиерейском соборе и именуется "Подольская".

Ежегодно, уже по традиции, на праздник в честь Пресвятой Богородицы в древнем соборе на Подоле собираются православные житомиряне и сотни паломников. Кульминацией праздника является масштабный крестный ход от Свято-Успенского архиерейского собора до Спасо-Преображенского и Свято-Крестовоздвиженского кафедральных соборов и обратно, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.

Порядок торжественных богослужений в честь праздника в Свято-Успенском архиерейском соборе:

8.00 - Водосвятный молебен.

8.30 - Часы. Божественная литургия.

После литургии - общеепархиальный крестный ход.