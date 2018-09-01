Православные Житомира отметят праздник Подольской иконы Божией Матери масштабным крестным ходом
В среду, 5 сентября, Украинская Православная Церковь молитвенно чтит чудотворный образ Божией Матери, который находится в Житомирском Свято-Успенском архиерейском соборе и именуется "Подольская".
Ежегодно, уже по традиции, на праздник в честь Пресвятой Богородицы в древнем соборе на Подоле собираются православные житомиряне и сотни паломников. Кульминацией праздника является масштабный крестный ход от Свято-Успенского архиерейского собора до Спасо-Преображенского и Свято-Крестовоздвиженского кафедральных соборов и обратно, сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ.
Порядок торжественных богослужений в честь праздника в Свято-Успенском архиерейском соборе:
8.00 - Водосвятный молебен.
8.30 - Часы. Божественная литургия.
После литургии - общеепархиальный крестный ход.