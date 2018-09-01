В Стамбуле начался Архиерейский Собор Константинопольского Патриархата

Архиерейский Собор Константинопольского Патриархата во главе с Патриархом Варфоломеем начался в Стамбуле сегодня, 1 сентября, и продлится 3 дня.

Как сообщает греческое издание "Фанарион", на встрече обсудят внутренние вопросы Церкви, а также Православия в целом.

Архиерейский Собор Константинопольского Патриархата – Синаксис – проходит не чаще, чем раз в три года, и в последний раз он проходил в августе 2015 года, незадолго до Критского собора летом 2016 года.

Как правило, юридически закреплённые решения на Синаксисе не принимаются, но такое заседание имеет важное значение для формирования предстоящих событий.