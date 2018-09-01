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В Зачатьевском монастыре отреставрировали Церковь Сошествия Духа Святого XIX века

15:21, 01 сентября 2018
Православие
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Церковь Сошествия Святого Духа была построена в 1849-1850 годах / monasterium.ru

Об этом сообщает "Монастырский вестник".

По словам руководителя Мосгорнаследия, Алексея Емельянова, «в советское время монастырь понес значительные утраты, тем не менее, оставшись важнейшим градостроительным элементом исторической застройки столицы».

«В начале 2000-х гг. здесь проводили восстановительные и реставрационные работы. А буквально на днях мы приняли итог реставрационных работ по Северному корпусу келий и Церкви Сошествия Духа Святого. Реставрация проходила под контролем нашего ведомства», - приводятся в сообщении слова Емельянова.

«В рамках последних работ по сохранению этих объектов была произведена реставрация фасадов: специалисты обновили штукатурное покрытие, произвели вычинку кирпичной кладки и окрасили стены (келейный корпус – в желтый цвет, а церковь - белый). В порядок привели белокаменный цоколь и отмостки зданий. Работы также коснулись крыльца северного входа: здесь мастера установили пандус... Кроме этого была заменена водосточная система зданий», - пояснил Емельянов.                                                                                             

Келейный корпус был построен в первой половине XIX века как одноэтажное протяженное кирпичное строение со сводчатыми подвалами. Здание делилось на две равные части сквозными сенями, по обе стороны от которых располагались две палаты: в левой функционировала просфорня, а в правой располагались кельи сестер.

Церковь Сошествия Святого Духа была построена в 1849-1850 гг. в западной части Зачатьевского монастыря по инициативе игумении Варвары Головиной и проекту архитектора М.Быковского. Спустя некоторое время, к храму был пристроен каменный объем для детского приюта и церковно-приходской школы для девочек. В 1933 г. были разобраны барабан и купол храма, а часть первоначальных оконных проемов была заложена, вместо них пробиты новые. В начале 2000-х гг. церкви был возвращен исторический облик.

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