В Зачатьевском монастыре отреставрировали Церковь Сошествия Духа Святого XIX века

В московском Зачатьевском монастыре отреставрированы Церковь Сошествия Духа Святого и келейный корпус.

Об этом сообщает "Монастырский вестник".

По словам руководителя Мосгорнаследия, Алексея Емельянова, «в советское время монастырь понес значительные утраты, тем не менее, оставшись важнейшим градостроительным элементом исторической застройки столицы».

«В начале 2000-х гг. здесь проводили восстановительные и реставрационные работы. А буквально на днях мы приняли итог реставрационных работ по Северному корпусу келий и Церкви Сошествия Духа Святого. Реставрация проходила под контролем нашего ведомства», - приводятся в сообщении слова Емельянова.

«В рамках последних работ по сохранению этих объектов была произведена реставрация фасадов: специалисты обновили штукатурное покрытие, произвели вычинку кирпичной кладки и окрасили стены (келейный корпус – в желтый цвет, а церковь - белый). В порядок привели белокаменный цоколь и отмостки зданий. Работы также коснулись крыльца северного входа: здесь мастера установили пандус... Кроме этого была заменена водосточная система зданий», - пояснил Емельянов.

Келейный корпус был построен в первой половине XIX века как одноэтажное протяженное кирпичное строение со сводчатыми подвалами. Здание делилось на две равные части сквозными сенями, по обе стороны от которых располагались две палаты: в левой функционировала просфорня, а в правой располагались кельи сестер.

Церковь Сошествия Святого Духа была построена в 1849-1850 гг. в западной части Зачатьевского монастыря по инициативе игумении Варвары Головиной и проекту архитектора М.Быковского. Спустя некоторое время, к храму был пристроен каменный объем для детского приюта и церковно-приходской школы для девочек. В 1933 г. были разобраны барабан и купол храма, а часть первоначальных оконных проемов была заложена, вместо них пробиты новые. В начале 2000-х гг. церкви был возвращен исторический облик.