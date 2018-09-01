В УПЦ заявили, что Константинопольский Патриархат решений о предоставлении автокефалии украинской Церкви не принимал

В комментариях митрополита Гальского Эммануила (Адамакиса) о результатах встречи Константинопольского и Московского патриархов в Стамбуле, отсутствуют слова о принятии решения предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви.

Такое заявление сделал Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«В связи с массовым тиражированием ложной информации, которая искажает слова представителя Константинопольского Патриархата митрополита Гальского Эммануила (Адамакиса) по результатам встречи Константинопольского и Московского патриархов в Стамбуле 31 августа 2018 года, следует разъяснить следующее. В своей речи митрополит Эммануил никоим образом не сообщал о том, будто Константинопольский Патриархат принял решение предоставить автокефалию Церкви в Украине. Дословно его прямая речь звучит так: «… Как вы знаете, в Украине уже более 25 лет продолжается раскол, и Вселенский Патриархат принял решение рассмотреть все способы, которыми может быть провозглашена автокефалия Украинской Православной Церкви. Именно это решение было принято в апреле, и мы уже имплементируем это решение, и об этом Вселенский Патриархат также сообщил Патриарху Кириллу во время его визита … ».

В этой фразе отсутствует мысль о том, что предоставление автокефалии является утверждённым решением. Вместо этого митрополит Эммануил рассказывает, что Патриарх Варфоломей оповестил Патриарха Кирилла, как Константинопольской Патриархией с апреля месяца проводится исследование всех возможных вариантов предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви. Константинопольский Патриархат не только задекларировал необходимость поиска путей предоставления автокефалии, но и «имплементировал» это решение — то есть, непосредственно начал этот поиск. Однако, удалось ли Константинопольской Патриархии с апреля месяца найти варианты предоставления автокефалии, и если да, то какими она их видит — пока в речи митрополита Эммануила не сообщается. Как и не сообщается авторитетным иерархом, ставит ли перед собой Константинопольская Патриархия цель реализовать указанные варианты, если такие теоретически они будут найдены.

Следует вспомнить, что 22 апреля 2018 года на сайте Константинопольского Патриархата появился текст коммюнике по результатам работы Синода этой Церкви. В нем, в частности, сообщалось, что Синод «получил от церковной и гражданской власти, представляющих миллионы украинских православных христиан, — обращение, которое требует дарования автокефалии, решил тесно общаться и координироваться со своими сестринскими Православными Церквами по этому вопросу». То есть, речь идет о том, что апрельский Синод Константинопольского Патриархата не принимал никаких решений о предоставлении Украинской Церкви автокефалии, а лишь получил просьбу на этот счет от определенных структур и начал его исследовать в общении с другими Поместными Церквами», - говорится в разъяснении Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ.