На Сумщине спасатели помолились Богородице и получили благословение.

В день праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, по приглашению руководства государственного пожарно-спасательного отряда города Ахтырки благочинный Ахтырского и Великописаревского церковных округов протоиерей Евгений Сопига совершил праздничный молебен, где были вознесены Богу молитвы за мир в Украине. Об этом сообщает "Православная Сумщина".

Отец Евгений сердечно поздравил личный состав отряда и передал Архипастырское благословение митрополита Сумского и Ахтырского Евлогия с наилучшими пожеланиями мира и согласия.

Настоятель собора поблагодарил личный состав и руководство отряда МЧС за долголетнее совместное духовное сотрудничество.