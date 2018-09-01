Греческий старец Амфилохий (Макрис) причислен к лику святых

К лику святых причислен известный греческий старец Амфилохий (Макрис).

Решение принято на заседании Священного Синода Константинопольской Православной Церкви, состоявшемся 29 августа под председательством Патриарха Константинопольского Варфоломея, сообщает "Седмица".

«По предложению канонической комиссии был включен в календарь святых Константинопольской Православной Церкви архимандрит Амфилохий (Макрис)», – сказано в сообщении.

Архимандрит Амфилохий (Макрис) родился в 1889 году на острове Патмос (Греция) и уже в 17 лет принял иноческий постриг в монастыре Иоанна Богослова. Был духовным чадом святителя Нектария Эгинского. Основал две женских обители, вел духовную, просветительскую, миссионерскую и благотворительную деятельность. Жил в молитве и аскезе, был настоятелем монастыря Иоанна Богослова и патриаршим экзархом на острове Патмос. Почил 16 апреля 1970 года. Широко известен как автор духовных наставлений. От его честных мощей совершаются чудеса.