цей матеріал доступний українською

Греческий старец Амфилохий (Макрис) причислен к лику святых

09:27, 01 сентября 2018
Православие
2763 0
Старец Амфилохий (Макрис) / pravoslavie.ru

Решение принято на заседании Священного Синода Константинопольской Православной Церкви, состоявшемся 29 августа под председательством Патриарха Константинопольского Варфоломея, сообщает "Седмица".

«По предложению канонической комиссии был включен в календарь святых Константинопольской Православной Церкви архимандрит Амфилохий (Макрис)», – сказано в сообщении.

Архимандрит Амфилохий (Макрис) родился в 1889 году на острове Патмос (Греция) и уже в 17 лет принял иноческий постриг в монастыре Иоанна Богослова. Был духовным чадом святителя Нектария Эгинского. Основал две женских обители, вел духовную, просветительскую, миссионерскую и благотворительную деятельность. Жил в молитве и аскезе, был настоятелем монастыря Иоанна Богослова и патриаршим экзархом на острове Патмос. Почил 16 апреля 1970 года. Широко известен как автор духовных наставлений. От его честных мощей совершаются чудеса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter