На заседании Синода Православной Церкви Молдовы обсудили предстоящие Конгресс семьи в Кишиневе и визит Патриарха

В четверг, 30 августа, в Епархиальном управлении Кишиневско-Молдавской митрополии состоялось очередное заседание Синода Православной Церкви Молдовы, которое прошло под председательством главы Православной Церкви Молдовы Митрополита Владимира.

В ходе состоявшегося заседания обсуждались вопросы участия Молдавской митрополии в Международном конгрессе Семьи, который состоится впервые в Кишиневе в период 14-16 сентября, а также подготовительные мероприятие, приуроченные к визиту Патриарха Кирилла в Республику Молдову. Об этом сообщается на официальном сайте Православной Церкви Молдовы.