В Донском монастыре встретили чудотворную Донскую икону Божией Матери

В пятницу, 31 августа, по благословению Патриарха Кирилла в московский Донской монастырь прибыла Донская икона Божией Матери.

У крыльца Большого собора святыню торжественно встретили наместник монастыря епископ Бронницкий Парамон, братия обители и многочисленные верующие. Под пение тропаря икону перенесли в Большой собор на украшенное цветами место, сообщает сайт Донского монастыря.

Владыка Парамон возглавил Малую вечерню с акафистом Донской иконе Божией Матери в сослужении духовенства обители, после чего все желающие могли приложится к святыне, вознося свои молитвы к Пресвятой Богородице.

Чудотворная Донская икона Божией Матери будет находиться в Большом соборе монастыря до 3 сентября.