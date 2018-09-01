В Донском монастыре встретили чудотворную Донскую икону Божией Матери
02:14, 01 сентября 2018Православие
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В Донском монастыре встретили чудотворную Донскую икону Божией Матери / donskoi.org
В пятницу, 31 августа, по благословению Патриарха Кирилла в московский Донской монастырь прибыла Донская икона Божией Матери.
У крыльца Большого собора святыню торжественно встретили наместник монастыря епископ Бронницкий Парамон, братия обители и многочисленные верующие. Под пение тропаря икону перенесли в Большой собор на украшенное цветами место, сообщает сайт Донского монастыря.
Владыка Парамон возглавил Малую вечерню с акафистом Донской иконе Божией Матери в сослужении духовенства обители, после чего все желающие могли приложится к святыне, вознося свои молитвы к Пресвятой Богородице.
Чудотворная Донская икона Божией Матери будет находиться в Большом соборе монастыря до 3 сентября.
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