Ученые и богословы представят материалы о миссионерском служении и мученической кончине священномученика Иоанна Восторгова

В историческом Московском епархиальном доме, ныне главном здании Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 5 сентября состоится церковно-научная конференция, посвященная 100-летию мученической кончины священномученика Иоанна Восторгова и начала красного террора.

Инициатором проведения конференции выступила Комиссия по исследованию подвига новомучеников и исповедников и увековечиванию памяти почивших священнослужителей Московской городской епархии под председательством протоиерея Кирилла Каледы, сообщает "Седмица".

На конференции выступят преподаватели ПСТГУ и приглашенные специалисты с докладами: «Краткий обзор миссионерского служения священномученика Иоанна Восторгова», «Служение Слову Божию священномученика Иоаннa Восторгова», «Начало красного террора в Советской России и Православная Церковь», «К вопросу о причинах ареста протоиерея Иоанна Восторгова» и дригими.

Перед открытием конференции председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служениюепископ Орехово-Зуевский Пантелеимон совершит Божественную литургию.