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Сумчан приглашают на еженедельные катехизаторские лекции-беседы с митрополитом

22:07, 31 августа 2018
Православие
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После лекции владыка будет отвечать на вопросы / sts.sumy.ua

Каждую среду, кроме канунов двунадесятых и великих праздников, в 17.30 в актовом зале Сумского епархиального управления митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий будет проводить катехизаторские лекции, сообщает "Православная Сумщина".

После лекции владыка будет предоставлять ответы на вопросы. Участников лектория ждут чай и сладости.

Вход свободный. Приглашаются все желающие.

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