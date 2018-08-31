Сумчан приглашают на еженедельные катехизаторские лекции-беседы с митрополитом
22:07, 31 августа 2018Православие
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После лекции владыка будет отвечать на вопросы / sts.sumy.ua
С 12 сентября в Сумах начинаются еженедельные лекции-беседы с митрополитом Сумским и Ахтырским Евлогием.
Каждую среду, кроме канунов двунадесятых и великих праздников, в 17.30 в актовом зале Сумского епархиального управления митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий будет проводить катехизаторские лекции, сообщает "Православная Сумщина".
После лекции владыка будет предоставлять ответы на вопросы. Участников лектория ждут чай и сладости.
Вход свободный. Приглашаются все желающие.
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