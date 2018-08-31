Сумчан приглашают на еженедельные катехизаторские лекции-беседы с митрополитом

С 12 сентября в Сумах начинаются еженедельные лекции-беседы с митрополитом Сумским и Ахтырским Евлогием.

Каждую среду, кроме канунов двунадесятых и великих праздников, в 17.30 в актовом зале Сумского епархиального управления митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий будет проводить катехизаторские лекции, сообщает "Православная Сумщина".

После лекции владыка будет предоставлять ответы на вопросы. Участников лектория ждут чай и сладости.

Вход свободный. Приглашаются все желающие.