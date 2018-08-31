Митрополит Агафангел совершил акафист и молебен перед началом учебного года в Одесской духовной семинарии (видео)

Митрополит Агафангел в сослужении ректора Одесской духовной семинарии архимандрита Серафима, преподавателей и учащихся в священном сане 31 августа совершил акафист и молебен перед началом учебного года в соборе в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Перед началом богослужения владыка благословил учащихся первого курса на ношение подрясников, сообщает пресс-служба Одесской епархии УПЦ.

В Одесской духовной семинарии также прошло педагогическое совещание под председательством ректора архимандрита Серафима, на котором были рассмотрены предстоящие планы в 2018-2019 учебном году.

После чего владыка Агафангел возглавил торжественный Акт, посвященный началу нового учебного года, в актовом зале Одесской духовной семинарии.