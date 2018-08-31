Митрополит Онуфрий возглавил богослужение в память святых Флора и Лавра

В день памяти святых мучеников Флора и Лавра, 31 августа, Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Вознесенском соборе Свято-Вознесенского Флоровского монастыря.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель вручил игуменский жезл настоятельнице Флоровской обители игуменьи Евлампии (Елисейкиной).

В завершение богослужения состоялся крестный ход, после которого священнослужители освятили крест на могиле игумении Антонии (Филькиной), которая отошла к Господу 16 апреля.