Патриарх Кирилл прокомментировал встречу с Патриархом Варфоломеем

В Тронном зале Константинопольской Патриархии в стамбульском районе Фанар 31 августа состоялась встреча Патриарха Константинопольского Варфоломея и Патриарха Кирилла.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

По словам Предстоятеля РПЦ, за два года, прошедших со времени последней встречи двух Предстоятелей, «многое произошло в жизни наших Церквей, и вся ситуация в мире очень поменялась».

Охарактеризовав состоявшийся диалог как «разговор между двумя братьями», Патриарх Кирилл заявил, что были обсуждены «все проблемы, которые стоят на повестке дня».

«Надеюсь, мы будем и впредь работать вместе, для того чтобы мир становился лучше», - добавил Предстоятель Русской Православной Церкви.

«Без согласования с Его Святейшеством не хотел бы посвящать вас в детали, хотя ничего секретного не было, ничего такого, что произвело бы взрыв в сознании, - уточнил Патриарх Кирилл. - Разговор был очень правильный - разговор глав двух Церквей, сознающих ответственность за состояние Вселенского Православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности».

Коснувшись темы продолжения всеправославного диалога, Патриарх подчеркнул: «Постоянно возникают проблемы, которые являются вызовами для Церквей с пастырской точки зрения. Мир очень быстро меняется, и ни одна Церковь не может принимать решения, которые противоречили позиции другой Православной Церкви».

«Поэтому мы просто запрограммированы на взаимодействие, сотрудничество, а поскольку мир меняется быстро, то и сотрудничество это должно быть достаточно динамичным», - сказал Патриарх Кирилл.