В Житомире состоится масштабный крестный ход в день праздника Подольской иконы Богородицы
14:51, 31 августа 2018Православие
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В Житомире состоится масштабный крестный ход / facebook.com/MitropolitNikodim
В Житомире состоится масштабный крестный ход в день праздника Подольской иконы Богородицы, которая почитается 5 сентября.
Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, по традиции, на праздник на Подоле собираются православные житомиряне и сотни паломников. Кульминацией праздника является масштабный крестный ход от Свято-Успенского архиерейского собора до Спасо-Преображенского и Свято-Крестовоздвиженского кафедральных соборов и обратно.
Порядок торжественных богослужений в честь праздника в Свято-Успенском соборе:
8.00 - Водосвятный молебен.
8.30 - Часы. Божественная литургия.
После литургии - общеепархиальный крестный ход.
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