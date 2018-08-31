В Житомире состоится масштабный крестный ход в день праздника Подольской иконы Богородицы, которая почитается 5 сентября.

Как сообщает пресс-служба Житомирской епархии УПЦ, по традиции, на праздник на Подоле собираются православные житомиряне и сотни паломников. Кульминацией праздника является масштабный крестный ход от Свято-Успенского архиерейского собора до Спасо-Преображенского и Свято-Крестовоздвиженского кафедральных соборов и обратно.

Порядок торжественных богослужений в честь праздника в Свято-Успенском соборе:

8.00 - Водосвятный молебен.

8.30 - Часы. Божественная литургия.

После литургии - общеепархиальный крестный ход.