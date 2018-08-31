Плищуку Николаю необходима помощь, чтобы провести химиотерапию – «Надеюсь и верю»

Плищуку Николаю из Житомира необходима помощь, чтобы провести химиотерапию.

Как сообщили «УНИАН-Религии» в БФ «Надеюсь и верю», прошлом году Коля стал студентом житомирского лицея, осваивает специальность электрика. Скоро ему исполнится 17 лет.

В апреле Коля стал плохо себя чувствовать, появились боли в спине. Обеспокоенные родители обратились с сыном в больницу. Назначенное лечение не было эффективным. Затем Колю направили к лору, так как появилось образование за ухом. Доктор патологий лор-органов не обнаружил. Тем временем ребенка беспокоила головная боль, увеличилась припухлость в височной доли, периодически немела левая часть лица.

После проведенного обследования МСКТ головного мозга был обнаружен объемный процесс в левой височной кости. Затем была операция, в ходе которой мальчику удалили опухоль полностью. Коле назначен курс химиотерапии по месту жительства.

На днях мальчику необходимо приступать к лечению. Для прохождения химиотерапии ему нужен препарат «Уромитексан», 50 ампул на сумму 5 925, 00 грн. Финансовая ситуация в этой семье очень сложная, родители в отчаянии: нужно лечить единственного сына, а средств не хватает. Три года назад отец мальчика попал в аварию. С трудом отца удалось поставить на ноги, а в прошлом году тяжело заболела мама.

Без вашей помощи мальчику не справится с коварной болезнью.

О том, как и чем помочь Плищуку Николаю читайте на сайте БФ «Надеюсь и верю».