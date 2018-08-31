На торжества по случаю праздника Свенской иконы Богородицы крестным ходом пришли 4,5 тысячи православных

Состоялись торжества по случаю праздника Свенской иконы Божией Матери, день празднования - 30 августа.

Центром торжеств стал Свенский Успенский мужской монастырь, который в этом году отмечается 730-летие со дня основания, сообщает patriarchia.ru.

Божественную литургию в Успенском соборе монастыря совершили митрополит Брянский и Севский Александр и епископ Клинцовский и Трубчевский Владимир.

После литургии вокруг обители состоялся крестный ход с образом Свенской Божией Матери - точным списком чудотворной Свенской иконы Богородицы, хранящейся в Третьяковской галерее в Москве. Монастырь окружает старинная стена длиной 777 метров. Торжественное шествие, сопровождаемое передвижной звонницей, проследовало по центральным улицам до Свято-Троицкого кафедрального собора.

Множество жителей Брянска и области, а также паломники из соседних регионов съехались в обитель для участия в праздничных торжествах. В восьмикилометровом шествии приняли участие 4,5 тысячи человек. Шествие сопровождали православные добровольцы и волонтеры-медики из числа студенческой молодежи.

Крестный ход завершился у стен кафедрального собора.