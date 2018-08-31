Патриарх Кирилл и Патриарх Варфоломей подчеркнули значимость духовного диалога - встреча в Стамбуле

В Стамбуле продолжается встреча Патрираха Варфоломея с Патриархом Кириллом.

Вселенский Патриарх приветствовал Предстоятеля Русской Православной Церкви на Фанаре, в своей резиденции, сообщает греческое информационное агентство «Romfea».

«Мы рады здесь, во Вселенском Патриархате, приветствовать Его Блаженство и Его Святейшество Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Каждый раз, когда мы встречаемся друг с другом, у нас есть возможность обсудить вопросы, представляющие общий интерес», - сказал Вселенский Патриарх Варфоломей.

Патриарх Варфоломей также подчеркнул: «Мы верим в диалог, потому что, когда политические лидеры через диалог пытаются решить проблемы своих стран, гораздо больше мы, религиозные лидеры, должны использовать этот инструмент диалога для решения существующих проблем».

Со своей стороны, Предстоятель Русской Православной Церкви, в частности, сказал: «Спасибо, за возможность провести эту встречу с вами, а также с членами Священного Синода.

Во все времена наши Церкви сталкиваются с проблемами, которые возникают и страдают от внешнего мира, но каждый раз с помощью Бога мы находили ответы, и мы знали, как справляться с этими проблемами», - подчеркнул Патриарх Кирилл.

Патриарх добавил: «Вы правильно упомянули диалог и произнесли его в прекрасных словах, но я думаю, что существует большая разница между диалогом, который ведут политики с диалогом, который мы проводим. В политическом диалоге вы каждый защищаете интересы своей страны, но диалог внутри Церкви отличается, он духовный. Хотя мы представляем наши Церкви, у нас есть миссия от Бога - сохранить единство Церкви».