В галерее "Соборная" состоялся праздник святого Николая для детей c Востока Украины

20 декабря в галерее «Соборная» состоялся праздник святого Николая для детей из зоны АТО, который инициировал Синодальный отдел Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам при поддержке общественной организации "Троица", общественной организации "Фома" и Духовно-просветительского центра Кафедрального собора. Об этом сообщает сайт галереи "Соборная".

На праздничном мероприятии присутствовал Голова приходского совета Кафедрального собора епископ Бородянский Варсонофий, который благословил детей и поздравил всех присутствующих с праздником.

Активно поддержали мероприятие волонтеры из большинства храмов Киева.

На маленьких переселенцев этот день ждала интересная и насыщенная программа - праздничный концерт, сладкое угощения, разнообразные мастер-классы, конкурсы и игротеки. В конце праздничного действа дети получила подарки.

По словам организаторов, главная цель этого праздничного благотворительного мероприятия - вернуть детям с Востока Украины веру в торжество добра и надежду на мир, подарить им радость и праздничное настроение.