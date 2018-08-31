В Стамбуле началась встреча Патриарха Варфоломея с Патриархом Кириллом (видео)

В Стамбуле началась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви Патриарха Кирилла с Патриархом Константинопольским Варфоломеем.

На ней будет обсуждаться вопрос об инициативе создания поместной украинской церкви, сообщает российское информагенство.

Переговоры двух Предстоятелей идут в резиденции Константинопольского Патриарха в стамбульском районе Фанар, предположительно продлятся три часа. Каких-либо подробностей повестки дня стороны не обнародовали, ограничившись стандартными формулировками церковной дипломатии.

"На встрече Предстоятелей будут обсуждаться вопросы, представляющие взаимный интерес", - сказал замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

По данным российского информагенства, тема украинской церкви все же будет обсуждаться. На следующий день после переговоров планировалось провести заседание Синода Константинопольской Православной Перкви и, возможно, принять на нем какое-то решение относительно Украины. Однако Синод перенесли на 10-12 октября.