Люди могут преодолеть последствия любых грехов - Блаженнейший Онуфрий

Люди могут преодолеть последствия любых грехов. Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви митрополит Онуфрий в своем архипастырском слове в воскресение, 21 декабря, в храме преподобных Антония и Феодосия Печерских в Киево-Печерской лавре.

Блаженнейший отметил, что у людей есть греховная проказа - это грехи. Как и болезнь, грехи могут быть приобретенные и врожденные. Но какие бы не были причины невидимой проказы, должны помнить, что нет такого греха, который бы воспрепятствовал человеку обратиться к Богу с молитвой и получить прощение и исцеление. Для этого надо обратиться к Богу и со смирением сказать: «Иисус Наставник, помилуй нас!». И Господь поможет.

Предстоятель Украинской Православной Церкви отметил, что при получении помощи, человек должен быть благодарен Богу.

Владыка Онуфрий объяснил слова прп. Петра Дамаскина: «Человек виновен перед Богом не столько за грехи свои, сколько за благодеяния Божии, которые получил от Него, но не возблагодарил за это Бога».

Блаженнейший объяснил, что человек должен воздавать Богу за благодеяния как за полученный кредит, по которому вместо процентов, должен платить Богу благодарностью. Если за всё благодарим, то от нас больше ничего не требуется. Если нет- становимся виновны, как неправильно использующие Божественные дары.

По словам митрополита Онуфрия, в жизни должно быть два вида молитвы. Покаянная: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго», и также важна молитва благодарения.

Митрополит Онуфрий заключил, что тот человек, который правильно относится к Божественным временным дарованиям и с благодарностью принимает посылаемые дары, может сподобиться и вечных дарований и спасения в Господе Иисусе Христе, услышав от Него слова: «Хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Матф.25:21).

"УНИАН-Религии", по материалам сайта Киево-Печерской лавры.